У Полтаві відбулися змагання на призи Леоніда Бартенєва

Цього вікенду в легкоатлетичному манежі стадіону «Ворскла» імені Олексія Бутовського відбувся ювілейний турнір з легкої атлетики на призи уродженця Полтави, дворазового срібного призера XVI літніх Олімпійських ігор у Мельбурні (1956) та XVII Олімпійських ігор у Римі (1960), восьмиразового чемпіона Всесвітніх студентських ігор, багаторазового чемпіона СРСР у спринті та естафетному бігу Леоніда Бартенєва. Змагання, які стали вже традиційними і проводяться десятий рік поспіль з метою популяризації фізичної культури та спорту, відбулися під егідою Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України та обласної федерації легкої атлетики.

Очільник Полтавського обласного відділення НОК Олександр Удовіченко зазначив, що Леонід Володимирович Бартенєв прославив Полтавщину своїми спортивними здобутками на світових аренах, пізніше продовжив справу як тренер. «Багато років ця людина віддала вихованню молодого покоління легкоатлетів. Як тренер підготував більше ста майстрів спорту. Тому цей турнір ми проводимо на полтавській землі. Сьогодні у ньому беруть участь понад двісті легкоатлетів. Турнір всеукраїнський, але цього року приїхали лише представники Полтавської та Чернігівської областей», - розповів пан Удовіченко.

За словами голови обласного відділення НОК, турнір на честь Леоніда Бертенєва – це гарна традиція, яку потрібно продовжувати. Він наголосив, що організація підтримує зв’язки зі спортсменом-ветераном, який мешкає у Москві. На думку Олександра Васильовича, ці традиції залишаються певним фундаментом, тим зв’язком, який потрібно підтримувати, адже такі люди, як Леонід Бартенєв, прославили землю полтавську і є прикладом для молодого покоління.

Головний суддя легкоатлетичних змагань Валерій Костенко розповів, що в турнірі взяли участь юнаки і дівчата 2000 – 2002 років народження та молодші. Змагалися спортсмени у таких дисциплінах, як біг на різні дистанції, естафета, біг з бар’єрами, стрибки в довжину, штовхання ядра.

За підсумками змагань кращі спортсмени отримали призи та кубки, дипломи й цінні подарунки.

Богдан Проскуров, Полтава, фото автора