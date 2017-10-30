У прокуратурі розповіли про суми хабарів у столичних вишах

У вищих навчальних закладах Києва суми хабарів викладачам коливаються від 2,5 тис. грн до $5 тисяч.

Про це заявив прокурор Києва Роман Говда в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, в основному хабарі вимагають за зняття заборгованості і поновлення у навчанні, за складання іспитів, захист курсових та дипломних робіт. Як він додає, гроші в студентів вимагають не лише викладачі та лаборанти, а й керівники і заступники керівників вузів.

У цьому році прокуратура порушила вісім кримінальних проваджень за фактом корупції у вишах столиці.

"До суду направили справу стосовно директора Інституту психології ім. Костюка Національної академії педагогічних наук, який хотів $5 тис. за працевлаштування до інституту на посаду лаборанта і сприяння в захисті кандидатської дисертації. Також триває судовий розгляд справи щодо асистента кафедри управління Київського національного економічного університету ім. Гетьмана, який хотів 13 тис. грн за вступ до університету", - розповів прокурор.

Говда радить студентам, в яких вимагають хабарі, писати заяву в поліцію або повідомляти про це на "гарячу лінію" столичної прокуратури чи СБУ.

"Хабарництво у вузах доволі латентне і за межі аудиторії майже не виходить. Тому рівень боротьби з корупцією в цій сфері, у першу чергу, залежить від активності самих студентів", - додає прокурор.