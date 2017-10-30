У США стартували масштабні навчання "Глобальний грім-2018"

У США оголосили про початок масштабних військових навчань Global Thunder-2018 (Глобальний грім-2018).

В ході навчань будуть задіяні штаб StratCom на військово-повітряній базі Offutt, підпорядковані штабу частини в різних районах світу, включаючи ракетні частини і частини ВВС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також наголошується, що в ході навчань відпрацьовуватимуться дії зі стратегічного протистояння, космічні операції, операції в кіберпросторі, методи ведення електронної війни, протиракетна оборона і розвідувальні дії.

Навчання Global Thunder проводяться щорічно, проте в цьому році вони проходять на тлі напруженості у відносинах між США і КНДР. Лідери обох країн періодично обмінюються погрозами про можливі взаємні удари.