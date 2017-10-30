Українська школярка винайшла новий спосіб переробки поліетилену

Двоє молодих українських винахідників здобули золоті нагороди на Міжнародній учнівській олімпіаді з екології в Бразилії.

Про це повідомила прес-служба Міносвіти.

Учениця 11 класу Маріупольського технічного ліцею Катерина Малкіна перемогла з проектом Новий метод біогенної утилізації поліетилену високої щільності (HDPE). Він присвячений можливості певного виду личинок перетравлювати поліетилен.

Студент-першокурсник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Юрій Паша (минулого року закінчив той же Маріупольський технічний ліцей) став першим завдяки своїй розробці Новий екологічно безпечний метод підвищення життєвих характеристик рослин родини Poaceae (Злаки). Юрій також отримав гран-прі олімпіади. Його розробка дозволить покращити урожай злакових рослин.

На олімпіаді в Бразилії було представлено 420 учнівських проектів із різних країн світу.

Досягнення українських учнів також відзначив президент Петро Порошенко.