Українські боксери здобули 5 медалей на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді

Збірна України посіла друге загальнокомандне місце серед 34 країн-учасниць чемпіонат Європи з боксу серед молоді, що завершився у турецькому місті Анталія.

За підсумками поєдинків в активі "синьо-жовтої" команди п'ять нагород, повідомили у прес-службі Мінмолодьспорту.

"Титул чемпіона Європи у ваговій категорії 52 кг здобув Максим Галиничев", - зазначили у прес-службі.

Крім того, срібними призерами в нашій команді стали Тарас Бондарчук (60 кг) та Євген Павловський (81 кг), бронзовими - Іван Папакін (75 кг) та Аркадій Карцан (91 кг).

Нагадаємо, Світоліна розмістилася на 6-й позиції рейтингу WTA 2017 року.