Український фільм про збитий бойовиками Ан-26 переміг на фестивалі в Польщі

Український документальний фільм “Повітряні захисники” зайняв перше місце на VIII Варшавському фестивалі авіаційних фільмів “FlyFilmFestival”.

Про це повідомив у Фейсбуці генеральний директор компанії NEXTFILM Дмитро Штаде.

“Перше місце серед документальних фільмів зайняв фільм “Повітряні захисники” на VIII Міжнародному фестивалі авіаційних фільмів “FlyFilmFestival”,- написав Штаде.

За його словами, у конкурсній програмі фестивалю, який тривав з 26 по 28 жовтня, були обидві частини фільму.

У центрі кінооповіді документального фільму “Повітряні захисники” - історія екіпажу транспортного військового літака AН-26, який був збитий 14 липня 2014 року над Луганськом.

Фільм “Повітряні захисники” вже демонструвався у Варшаві у квітні цього року. Крім того, показ фільмів відбувся у кількох європейських країнах, зокрема Франції, Німеччині та Австрії.

“Повітряні захисники” режисерів Дмитра Пономарьова та Руслана Панасюка також висувався в цьому році на здобуття премії Івана Франка в галузі інформаційної діяльності.