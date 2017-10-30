"Укрзалізниця" запустить регіональний поїзд "Київ - Черкаси"

ПАТ "Укрзалізниця" з 10 грудня 2017 року призначає регіональний поїзд № 782/781 Київ – Черкаси.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Ми змінюємо підходи до розробки графіку руху пасажирських поїздів та їх маршрутів. У першу чергу всі маршрути мають бути зручними та потрібними нашим клієнтам. Вважаю, що популярне сполучення Київ – Черкаси може стати саме таким, де ми запропонуємо нашим пасажирам альтернативу автотранспорту", - зазначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Поїзд № 782/781 Київ – Черкаси курсуватиме щоденно. З Києва він відправлятиметься о 19:16 та прибуватиме до Черкас о 22:40. У зворотному напрямку він вирушатиме о 07:51 та прибуватиме до Черкас об 11:15.

Відстань від Києва до Черкас поїзд долатиме за 3 години 24 хвилини.

Нагадаємо, 10 грудня 2017 року буде введено новий графік руху поїздів, у якому передбачено ряд нових маршрутів пасажирських поїздів.