Умеров планує поїхати в окупований Крим після лікування у Німеччині

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявив, що планує поїхати в окупований Крим після поїздки до Німеччини, де він має пройти обстеження з подальшим лікуванням.

Про це Ільмі Умеров написав на своїй сторінці у Facebook.

"Дякую всім, хто підтримав мене у ці дні. Ніяк не можу і не хочу звикнути до думки, що мене вивезли з Криму. Я дуже люблю і ціную свободу, але це повинно бути і в Криму теж. Боротьба триває. Обіцяю скоро адаптуватися. До Криму поїду після поїздки до Німеччини, пов’язаної із запрошенням на обстеження і лікування", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 жовтня звільнені з російського ув'язнення заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз повернулись до України.