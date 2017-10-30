Уряд Іспанії розпочинає пряме урядування Каталонією

У Каталонії розпочинається пряме правління регіоном уряду з Мадрида. Попри початок у понеділок, 30 жовтня, особливого режиму правління в Каталонії не спостерігається жодної особливої активності, повідомляє інформагенція dpa. До будівлі, де зазвичай засідає Женералітат Каталонії, прийшло лише кілька службовців.

Водночас наразі нічого не відомо про місце перебування усуненого від влади каталонського лідера Карлеса Пучдемона. Відомо лише, що вихідні він провів у своєму рідному місті Жироні.

Повідомляється, що іспанська прокуратура готується висунути обвинувачення проти Пучдемона та членів регіонального каталонського уряду. Це має відбутися або до кінця дня, або 31 жовтня. Так само обвинувачення можуть висунути й колишній голові регіонального каталонського парламенту Карме Форкадел.

Попри попередні наміри, не йдеться про ініціювання попереднього досудового арешту цих каталонських посадовців, повідомляють місцеві ЗМІ.

Як відомо, 27 жовтня парламент Каталонії таємним голосуванням ухвалив резолюцію про незалежність від Іспанії. Верхня палата іспанського парламенту - Сенат - дозволила уряду застосувати 155-ту статтю конституції країни щодо Каталонії, яка дозволяє позбавити повноважень каталонський уряд і запровадити в регіоні пряме правління з Мадрида до проведення нових виборів. Тимчасовою керівницею регіону стала віце-прем'єрка уряду Іспанії Сорайя Саенс де Сантамарія.