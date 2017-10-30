Уряду необхідно додаткових 10 млрд грн на погашення субсидій, - Мінфін

У Міністерстві фінансів заявили, що зобов'язання по субсидіях перевищили закладені до держбюджету кошти на 10 млрд грн.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, міністерство вже стикалося з такою проблемою влітку. Тоді Мінфін звернувся до парламенту з проханням про виділення додаткових 14 млрд грн і внесення відповідних змін до бюджету.

"На сьогоднішній день в бюджеті передбачено 61 млрд грн. Зобов'язань на 1 жовтня є на 71 млрд грн. Тобто певним чином не забезпечені бюджетні зобов'язання, але ми сподіваємося, що знайдемо рішення з цього приводу", - зазначив Марченко.