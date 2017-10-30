В окупованому Криму знищують Бахчисарайський ханський палац

Російські окупанти знищують Бахчисарайський ханський палац.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Осман Пашаєв.

"Під приводом підготовки до сторіччя музей був закритий 4 дні. Фотографувати неможна. З усіх боків стоїть охорона, як на зоні. З Біюк хан джамі зняли не тільки всю черепицю (її просто скинули і мають намір вивезти на Чуфут-Калє), зняли старовинні дубові балки під приводом їх псування жучком. (...)

Поки знімали балки автокраном, на фасаді пошкодили розписи 18-го століття. Весь фасад з вулиці помили керхером, від цього пішли тріщини, і прямо біля входу біля воріт штукатурка обвалилася до самого каміння, було видно кладку. Цю дірку терміново замазали цементом і весь фасад покрили сучасною фарбою і шпаклівкою.

Олександрівський фонтан мили керхером! Шматки обвалилися, вони їх замазали і зараз фарбують сучасною фарбою в білий колір. Катерининську милю також помили щавлевою кислотою і керхером, літери обсипалися. Всі розписи на фасадах терміново підмальовують звичайні робочі! Про реставраторів не йдеться взагалі. Замість зруйнованої в Перському саду стіни заливають бетон. (...) Фонтани палацу миють щавлевою кислотою. На наших очах руйнується палац", - написав Пашаєв.

За словами журналіста, за проектом навколо частини палацу ставлять металоконструкцію з дахом, під якою повинні потім перекладати дах самих приміщень залу Дивану, Золотого кабінету та інших. Але ця конструкція - з тисячі тонн заліза, арматури, щебеню та бетону. Крім того, йдуть розмови, що ця конструкція на 20 років, а потім пише Пашаєв, закінчаться гроші, точніше, за його словами, більш як 100 мільйонів вже скінчилися, так що на сторіччя окупанти знову проситимуть Путіна, щоб той дав ще.