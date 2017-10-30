Внаслідок шторму у Центральній Європі загинуло щонайменше 5 людей

Потужні шторми спричинили хаос у частинах Центральної та Північної Європи. У Німеччині, Польщі та Чехії загинули щонайменше п'ятеро людей.

Біля узбережжя Німеччини через штормові хвилі затонув 63-річний кемпер. Решта четверо людей загинули через падіння дерев та сильний вітер.

На найвищій горі Чехії швидкість вітру сягала 180 км/год.

Тисячі поляків і чехів лишилися без електрики. Центр німецького міста Гамбург затопило.

У частинах Німеччини призупинили деякі залізничні послуги, оскільки шторм пошкодив шляхи.

Про перебої у роботі залізниць повідомляють також із Чехії.

Нагадаємо, через ускладнення погодних умов 29 жовтня та вночі 30 жовтня були знеструмлені 389 населених пунктів.