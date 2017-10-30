Внаслідок шторму у Центральній Європі загинуло щонайменше 5 людей

30 жовтня, 2017 - 11:32
Потужні шторми спричинили хаос у частинах Центральної та Північної Європи. У Німеччині, Польщі та Чехії загинули щонайменше п'ятеро людей.
Біля узбережжя Німеччини через штормові хвилі затонув 63-річний кемпер. Решта четверо людей загинули через падіння дерев та сильний вітер.
На найвищій горі Чехії швидкість вітру сягала 180 км/год.
Тисячі поляків і чехів лишилися без електрики. Центр німецького міста Гамбург затопило.
У частинах Німеччини призупинили деякі залізничні послуги, оскільки шторм пошкодив шляхи.
Про перебої у роботі залізниць повідомляють також із Чехії.
Нагадаємо, через ускладнення погодних умов 29 жовтня та вночі 30 жовтня були знеструмлені 389 населених пунктів.
Джерело: BBC Україна