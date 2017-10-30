Євродепутати закликали Кіпр провести розслідування відмивання грошей Росією

Депутати Європарламенту висловили "серйозне занепокоєння", що Кіпр "активно допомагає" Росії в "політично мотивованому провадженні" проти британського правозахисника Білла Бродера.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на EUobserver.

17 євродепутатів направили листа президенту Кіпру Нікосу Анастасіадесу, в якому також закликали Кіпр провести розслідування ймовірного відмивання грошей Росією через кіпрські банки.

Євродепутати зазначили, що Кіпр "нехтує своїми обов'язками відповідно до європейських директив по боротьбі з відмиванням грошей".

"Поведінка Кіпру... матиме наслідки, які виходять далеко за рамки цього випадку", - йдеться у листі.

Депутати Європарламенту зазначають, що "кожна європейська країна, Інтерпол та Рада Європи визнали російські провадження проти Бродера політично мотивованими".

Європарламент не має повноважень примушувати Кіпр до конкретних дій, але лист привернув додаткову увагу до останніх подій на острові.

Минулого тижня у Британії закликали вжити заходів проти Кіпру, стверджуючи, що країна порушила правила боротьби з відмиванням грошей, коли допомагала Москві з політично мотивованим позовом.

Нагадаємо, у четвер лідери Європейського парламенту ухвалили рішення про відвідування Мальти делегацією депутатів Європарламенту з метою розслідування корупції, відмивання грошей та порушення верховенства права.