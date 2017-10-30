З 2018 року жінки в Саудівській Аравії отримають право відвідувати стадіони

Після дозволу жінкам кермувати автомобілем влада Саудівської Аравії вирішила дати жіночій половині країни ще більше прав. З 2018 року саудівські жінки зможуть як глядачки відвідувати спортивні змагання на стадіонах.

Зміни анонсували у неділю, 29 жовтня, представники міністерства спорту Саудівської Аравії в інтерв'ю інтернет-виданню Arab News та іншим ЗМІ, передає інформагенція dpa.

До цього кроку, за словами посадовців, спонукав намір стимулювати розвиток спорту в Саудівській Аравії. Для цього передбачається також реконструювати кілька головних стадіонів у найбільших містах країни. Попри анонсоване пом'якшення обмежень жінки зможуть відвідувати спортивні комплекси лише в супроводі родин.

Як відомо, влада Саудівської Аравії оголосила курс на модернізацію країни та суспільні перетворення в тому числі й поступове скасування жорстких обмежень свобод жінок. Принц-наступник Мохамед бін Салман пообіцяв також невдовзі скасувати заборону кінотеатрів у країні.

Нагадаємо, у вересні у Саудівській Аравії жінкам дозволили отримувати водійські права і керувати автомобілями.