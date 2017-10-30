За день бойовики чотири рази обстріляли позиції сил АТО

Від початку доби 30 жовтня станом на 18:00 незаконні збройні формування чотири рази обстріляли з піхотного озброєння позиції української армії в зоні проведення антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Так, удень найманці декілька годин били з гранатометів і великокаліберних кулеметів на підступах до Авдіївки та Троїцького, що на донецькому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Із цієї ж зброї на приморському напрямку незаконні збройні формування вели вогонь у районі Мар’їнки і Водяного.

"А близько 13 години, вчергове демонструючи зневагу до безпеки цивільного населення та нехтуючи мирними домовленостями і нормами міжнародного гуманітарного права, противник обстріляв із 120-міліметрового міномету житлові квартали селища Водяне, де взагалі немає позицій сил АТО", – наголошують у штабі.

Зазначається, що від опівночі унаслідок бойових дій втрат серед українських військовиків немає.