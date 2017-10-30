Жителі Баранинської сільської об’єднаної громади вперше обирали голову та депутатів

Минула неділя, 29 жовтня, започаткує нову сторінку в історії дев’яти сіл Ужгородського району Закарпаття, а саме Баранинців, Барвінка, Підгороба, Довгого Поля, Великих Лазів, Холмців, Циганівців, Ярка і Стрипи. Цього дня тут відбулися перші вибори голови та депутатів до новоствореної Баранинської сільської об’єднаної територіальної громади, якій пощастило прорвати «кругову оборону» чиновників Закарпатської ОДА та успішно пройти усі етапи добровільного об’єднання. Тому дуже хочеться вірити, що ця сторінка буде світлою і наповненою новими успішними історіями докорінних соціальних перетворень, які змінять якість життя приміських сіл.

Голова територіальної виборчої комісії Маріанна Кипила розповіла нам, що на території 9 сіл зареєстровано 6055 виборців, які обирали голову громади та 26 депутатів. На посаду голови об’єднаної громади претендувало четверо кандидатів, а здобувачів депутатських мандатів аж 154. Найгостріша конкуренція за депутатство у Великих Лазах – тут на одному з округів зареєстровано аж 10 кандидатів. Явка виборців та «графік» їхнього приходу на дільниці – звичні для цих сіл. Спочатку, за багатолітньою звичкою, голосувати йдуть селяни поважного віку, після недільної служби у храмах та поїздок за покупками – основна частина виборців, а вже під вечір, відіспавшись від суботніх дискотек, молодь.

Пообідньої пори, коли ми побували на виборчій дільниці у Баранинцях, у дев’ятьох селах уже проголосувало 34% внесених у списки жителів громади. Загалом, за попередніми підрахунками, у виборах взяло участь 59% виборців. «Кандидати у депутати активно працювали на своїх округах, роз’яснювали односельцям суть об’єднавчих процесів та нові можливості громад, створених за принципом добровільності – розповідає жителька села, адміністратор приватного підприємства Ольга Пеха. – Децентралізація – одна з найуспішніших реформ за усі часи незалежності України, а найкращою агітацією за ОТГ є успішна діяльність тих небагатьох об’єднаних громад, які вдалося створити на Закарпатті. Їх здобутки просто вражають! Інший вагомий аргумент – небажання абсолютної більшості жителів сіл стати у недалекій перспективі мешканцями Ужгорода. Ми знаємо, як там проходять вибори, і яке потім ставлення міських депутатів до проблем передмість. Нас це просто лякало».

Слід зауважити, що Баранинська сільрада і до об’єднання була заможною – цьогорічний бюджет складає 26 млн грн, села активно осучаснюються: асфальтуються вулиці, прокладаються тротуари, ремонтуються об’єкти соціальної сфери. Після об’єднання бюджет села подвоїться, а основні зусилля будуть зосереджені, найперше, на розвитку тих сіл, які сьогодні, у силу різних причин, є дотаційними. Соціальна інфраструктура Стрипи, Циганівців, Ярка потребує першочергової підтримки, але там зосереджено величезний екологічний потенціал!

Відтепер гармонійно розвивати переваги кожного населеного пункту цього мальовничого регіону Ужгородщини та вирішувати його першочергові проблеми, громада буде об’єднаними зусиллями. А координуватимуть цей процес 26 щойно обраних депутатів та перший голова громади Юрій Марусяк.

Василь Ільницький, Закарпаття. Фото автора