Апарат NASA встановив новий рекорд наближення до Сонця

Космічний апарат Національного управління з аеронавтики і досліджень космічного простору (NASA) Parker Solar Probe встановив новий рекорд щодо наближення до Сонця.

Про це повідомляє американське відомство на сайті.

"Parker Solar Probe встановив новий рекорд щодо найближчого підходу до Сонця в якості об'єкту, який був зроблений людиною", - йдеться у повідомленні.

У NASA зазначили, що 29 жовтня космічний апарат побив попередній рекорд з наближення до Сонця на відстані у 26,55 мільйонів миль, який був встановлений німецько-американським космічним апаратом Helios 2 у квітні 1976 року.

Зазначається, що нині місія Parker Solar Probe продовжується, а сам апарат й надалі наближатиметься до Сонця.

Очікується, що у 2024 році він максимально "підійде" до Сонця на відстані у 3,83 мільйони миль.

В американському відомстві також очікують, що космічний апарат поб'є рекорд щодо швидкості руху, з якою він наближається до Сонця. Попередній рекорд був також встановлений апаратом Helios 2 у квітні 1976 року. Його швидкість становила 153,454 милі на годину.