Боєць із Вінниччини загинув у зоні ООС

Вчора ввечері у зоні проведення бойових дій підірвався на розтяжці боєць 59-ої бригади Віталій Оніщук, родом із Кам’янки Липовецького району Вінницької області. Наразі обставини смерті з’ясовуються. Офіційних висновки будуть відомі після проведення експертизи.

Як повідомила перший заступник голови Липовецької РДА Ольга Дмитрів газеті «День», Віталій народився 17 лютого 1976 року. Після закінчення місцевої школі вступив до Зозівського професійного-технічного училища, а потім – Вінницького національного аграрного університету, де здобув фах економіста. Працював в Липовецькій районній лікарні. Контракт із ЗСУ підписав навесні 2016 року.

«Віталій мав чіткі проукраїнські переконання, брав участь у місцевих виборах, не раз працював у штабах. Був активним учасником Революції Гідності. Вірив, що Україна стане процвітаючою державою, – розповідає Ольга Дмитрів. – Вчора, коли ми прийшли повідомити родині цю жахливу звістку, перші слова його батька були такими: «А він же так любив Україну»… Добрим, відважним і справедливим запам’ятається Віталій у серцях липівчан».

У загиблого залишився батько (мати померла навесні цього року), дружина і двоє донечок. Старша Настя навчається на першому курсі біологічного факультету Одеського національного університету імені Мечникова, молодша Аня – у 3-му класі Липовецької школи № 2.

Орієнтовно загиблого на Вінниччину привезуть завтра. Попередньо прощатимуться 1 листопада. Поховають героя біля матері – так вирішили родина.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото надано Липовецькою РДА