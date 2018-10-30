Центральну Францію засипало снігом

Сильні снігопади у південно-центральній Франції викликали хаос на дорогах і призвели до знеструмлення майже у 200 тисячах домівок французів. Як повідомляє Reuters, рівень снігу подекуди сягнув 40 сантиметрів.

Неочікувані несезонні хуртовини вразили регіон Овернь-Рона-Альпи і прилеглі райони на південь і на захід від Ліона. Товстий шар снігу вкрив дороги у містах, сотні автомобілів зупинилися.

Близько 900 вантажівок "застрягли" на дорогах. Кілька сотень водіїв були змушені покинути автомобілі, щоб знайти місце для ночівлі. Люди публікували повідомлення у Facebook з проханням про порятунок. Для очищення доріг була розгорнута спецтехніка.

Ces automobilistes sont toujours bloqués par la neige ce matin sur la RN88, entre la Loire et la Haute-Loire pic.twitter.com/DVAK1QG3Zq — BFMTV (@BFMTV) October 30, 2018

Французький енергодистриб'ютор Enedis повідомив, що 195 тисяч домівок у двох центральних регіонах країни, Лімузені і Центр-Долина Луари, залишились без світла.

Синоптики відкинули критику, що вони не попередили населення про погіршення погодніх умов. Вони заявили, що повідомляли про погану погоду за декілька днів до того, як вона вдарила по регіону.