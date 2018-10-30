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Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

ЦВК Грузії оприлюднила результати виборів президента: буде другий тур

30 жовтня, 2018 - 09:10
Фото Reuters

Центральна виборча комісія (ЦВК) Грузії опублікувала результати підрахунку 100% голосів виборців з 3705 ділянок, згідно з якими має відбутися другий тур президентських виборів.Про це пише ТСН.

Відтак, за даними ЦВК, підтримувана правлячою партією "Грузинська мрія" незалежний кандидат в президенти Саломе Зурабішвілі набрала 38,64% голосів виборців (615 433 голоси), кандидат від опозиційного об'єднання "Сила в єдності" Грігол Вашадзе - 37,74% (600 970 голосів).

На третьому місці кандидат від опозиційної партії "Європейська Грузія" Давид Бакрадзе, який набрав 10,78% (174 797 голосів).

Відповідно до виборчого кодексу Грузії, для перемоги в першому турі кандидат повинен був набрати 50% плюс один голос.

Як відомо, громадяни Грузії востаннє обирають президента. З 2024 року це стане прерогативою спеціальної колегії виборщиків, яких призначить парламент.

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