Данія відкликала свого посла з Ірану

Данія вирішила відкликати свого посла з Ірану після того як стало відомо, що іранська розвідка готувала напад на данській території.

Про це заявив голова МЗС Данії Андерс Самуельсен, повідомляє ЄП з посиланням на Politiken.

"Це дуже сильний і досить незвичний дипломатичний крок" - заявив Самуельсен.

Він нагадав, що до цього Данія лише раз відкликала свого посла з іноземної країни.

Міністр наголосив, що попри заперечення Ірану щодо його причетності до спроби теракту, він вважає, що саме іранська держава стоїть за організацією нападу.

Самуельсен також повідомив, що Данія наполягатиме на запровадженні Євросоюзом додаткових санкцій проти Ірану.