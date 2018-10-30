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День в ООС: Бойовики 9 разів обстріляли українські позиції

30 жовтня, 2018 - 19:27
Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Упродовж доби російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, два військовослужбовці отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Противник 4 рази застосував озброєння, заборонене мінськими угодами", - констатували у прес-центрі.

Там розповіли, що опорні пункти наших військ поблизу Луганського, Авдіївки, Пісків та Ломакиного окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм. У двох випадках, неподалік Авдіївки та Опитного, фіксувався прицільний вогонь з озброєння ворожих БМП.

"Позиції неподалік Марїнки, Павлополя і Лебединського потрапили під вогневий вплив зі стрілецької зброї. Підрозділи, що обороняються, вживали активних заходів для припинення вогневої активності ворога", - зазначили українські військові.

В ході бойових дій два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил", - додали у прес-центрі.





 
    
Джерело: День
          
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