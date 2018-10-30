Діти у хелловінських костюмах завітали до Білого дому за солодощами

Напередодні Геловіну Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія роздали цукерки сотням дітей, які завітали до Білого Дому у костюмах за геловінською традицією Цукерки-або-життя.

Про це повідомляє Reuters.

У зв'язку зі святом Білий дім прикрасили гарбузами, сіном і кошиками з овочами. Все дійство відбувалося під примарну музику у виконанні військового оркестру.

Солодощі в спеціальній упаковці з автографами президентської пари, поклали у яскраво-помаранчеві тканинні сумки з принтом у вигляді Білого дому.

Маленькі супергерої і супергероїні, астронавти і містичні істоти заполонили Білий Дім – це частина традиційного святкування Геловіну у Вашингтоні, передає Голос Америки і додає відео.