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Експрес до "Борисполя" буде ходити кожні 30-40 хвилин у годину пік

30 жовтня, 2018 - 12:27
Фото з архіву "Дня"

Потяги з вокзалу Київ-Пасажирський до аеропорту "Бориспіль" будуть ходити кожні 30-40 хвилин у годину пік, в інший час інтервалом від 40 хвилин до півтори години. Про це повідомив  виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгеній Кравцов, передає Liga.net.

"Плануємо на першому етапі, що в годину пік періодичність руху експреса становитиме 30-40 хвилин. У менш навантажений час - від 40 хвилин до 1,5 години", - сказав Кравцов.

Також він повідомив, що тривають переговори із керівництвом аеропорту стосовно періодичності руху експресу з першої години ночі до 5 ранку, адже у нічний час небагато авіарейсів. В "Укрзалізниці" тоді запропонували збільшити інтервали між потягами.

Кравцов додав, що зараз у відпрацьовують цілодобовий режим руху потягів до аеропорту.  Розклад руху обіцяють повідомити найближчим часом.

Очікується, що такі потяги будуть робити зупинки на станціях Видубичі, Дарниця, а в подальшому і біля залізничного мосту у районі дороги Київ-Бориспіль-Харків.

Вартість квитка становитиме 80 гривень, розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин.

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