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Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

Ердоган заявив про масштабне військове вторгнення в Сирію

30 жовтня, 2018 - 19:07
Фото Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька армія скоро розпочне масштабну військову операцію в Сирії.

Про це повідомляється на сайті президента.

“Ми не дозволимо тим, хто хоче захопити Ідліб, а потім всю Сирію, втопити у вогні та крові країну, провокуючи відродження Ісламської держави”, – заявив він.

Крім того, він заявив, що Туреччина знищить “терористів на схід від Євфрату” – мова йде про анклав курдів, які повстали проти уряду Сирії.

“Ми скоро розгромимо терористичну організацію повноцінними та ефективними операціями”, – запевнив Ердоган.

Він підкреслив, що країна “не зможе дивитися в майбутнє з упевненістю” якщо сирійське питання не буде вирішено.

Джерело: День

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