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Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

Франція обіцяє підтримувати Україну під час головування в G7

30 жовтня, 2018 - 17:04
Фото Reuters

Держсекретар при Міністерстві Європи і закордонних справ Франції Жан-Батист Лемуан заявив, що Франція під час головування в групі G7 зберігатиме курс на підтримку України.

Про це він повідомив в ході спільного брифінгу з віце-прем'єр-міністром України - міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Зубком, повідомляє Укрінформ.

"Франція була, є і буде поруч з Україною. Ще й тому, що з 1 січня наступного року вона бере на себе головування в групі G7. Вам всім відомо, який внесок вносить ця структура в підтримку реформ, що проводяться в Україні, забезпечення кращого економічного і політичного середовища в Україні. Франція на чолі цієї групи буде зосереджувати увагу на забезпеченні нашого спільного розвитку", - сказав він.

За словами держсекретаря, пріоритетними для співробітництва двох країн продовжують залишатися питання транспортної сфери, інфраструктури, енергетики, новітніх технологій

Джерело: Укрінформ

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