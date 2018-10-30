Я повинен вивчати політику і війну, щоб мої сини могли вивчати математику і філософію.
Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

Гілларі Клінтон допустила можливість повторної участі у виборах президента США

30 жовтня, 2018 - 09:36
Фото Reuters

Колишній Державний секретар США і перша леді Гілларі Клінтон допустила можливість повторного висунення своєї кандидатури на пост президента в 2020 році. Про це вона повідомила в інтерв'ю Recode.

"Я не готова міркувати про своє висунення в президенти в 2020 році до проміжних виборів у Конгрес 6 листопада і не побачимо, що станеться після них", - сказала Клінтон.

Тим не менш вона визнала, що хотіла б бути президентом.

"Я сподіваюся, що в січні 2021 року в Білому домі буде представник Демократичної партії", - додала вона.

Вибори президента США відбулися 8 листопада 2016 року. Гілларі Клінтон, яка балотувалася від Демократичної партії вважалася безумовним фаворитом перегонів, все ж поступилася республіканцеві Дональду Трампу.

У 2017 році вона випустила книгу "Що сталося", в якій розповіла про свою найбільшу помилку, яка не дозволила їй перемогти на виборах. У ній вона також заявила, що більше не буде балотуватися на цей пост.

Більше новин

У Болгарії затримали близько 20 людей за продаж паспортів українцям
Угорщина перейменувала скандальну назву "уповноваженого по Закарпаттю"
Трамп відповість на декілька запитань у рамках розслідування Мюллера
ЦВК Грузії оприлюднила результати виборів президента: буде другий тур
Найпопулярніші послуги "Готово" більше не доступні
У Північній Кароліні сталася стрілянина в школі, є жертва

Новини партнерів

Loading...