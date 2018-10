Канада приєдналася до однієї з найбільших торгових угод світу

Канада закінчила процес ратифікації Всеосяжної та прогресивної угоди про транстихоокеанське партнерство (CPTPP), членами якої є 11 держав із загальним населенням у 500 млн осіб та ВВП у 13.5 трлн дол.

Про це написав міністр торговельної диверсифікації Канади Джим Карр на офіційній сторінці у Тwitter.

“Сьогодні я мав за честь від імені Канади повідомити Нову Зеландію, яка є депозитарієм Всеосяжної та прогресивної угоди про транстихоокеанське партнерство, що Канада завершила необхідні процедури із ратифікації та імплементації Угоди”, - сказав Карр.

Він зауважив, що Канада стала п’ятою країною, яка ратифікувала цю Угоду, що дасть їй змогу однієї із перших насолодитися перевагами нового торговельного договору.

“Ця Угода прекрасно ілюструє, як 11 держав можуть об’єднатися проти протекціонізму за допомогою лібералізації торгівлі і посилення правил, за якими вона ведеться. Міжнародна торгівля має значення: йдеться про покращення життя людей, шляхом створення більшої кількості можливостей для досягнення процвітання наполегливою працею”, - наголосив Карр.

11 countries

500 million people

