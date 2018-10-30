Кіберполіція оприлюднила інструкцію, як відрізнити фейкові банківські сайти

Кібершахраї відкривають фейкові банківські сайти і надсилають на електронну пошту потенційної жертви фішингові листи, нібито від банків.

Ці листи зазвичай вміщують посилання на фальшиві сайти, де від особи вимагають надати фінансову та особисту інформацію, повідомляє Департамент кіберполіції НПУ у Facebook.

“Кібершахраї роблять фейкові банківські сайти. Як це працює? Фішингові електронні листи нібито від банків зазвичай містять посилання на фальшиві сайти, де від вас вимагають надати фінансову та особисту інформацію”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шахраї роблять підробні банківські сайти подібними до добропорядних, але обладнують їх спливними вікнами, де вимагається подавати банківські реквізити, а справжні банки так не роблять.

“Спливні вікна: в них вимагають увести ті дані, що їх ви маєте тримати в таємниці. Не клацайте там кнопкою мишки, не надавайте особистих даних”, - наголошується у повідомленні.

У кіберполіції додали, що на доброчесних сайтах вас не просять поквапитися, а також, що необхідно бути обережним, якщо веб-сайт має погане оформлення або правописні помилки.

У відомстві також порадили не клацати на посилання на сайт банку у електронних листах, працювати у браузері, здатному блокувати спливні вікна, вводити адресу сайту вручну або вибрати наявну із списку вподобань.

“Банки роблять важливі оголошення через системи “Клієнт-Банк” в Інтернеті. Клієнти їх бачать відразу по вході в систему”, - уточнюється у повідомленні.