"Міністра фінансів ДНР" заочно засудили до 10 років позбавлення волі

Жовтневий районний суд Маріуполя заочно засудив до десяти років позбавлення волі "міністра фінансів ДНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Працівники СБУ встановили, що мешканка тимчасово окупованого Донецька Катерина Матющенко з листопада 2014 року очолює так зване "міністерство фінансів ДНР". Вона займається збором коштів до "бюджету республіки", виконє вказівки бойовиків та російських кураторів. Тобто, займається фінансовим забезпеченням псевдоутвореної республіки.

Суд визнав зловмисницю винною у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму у великому розмірі) та ч. 3 ст. 110 (умисні дії з метою зміни дежравного кордое, що призвели до загибелі людей) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Катерину Матющенко також було оголошено у розшук.