Мультфільм "Викрадена принцеса" переміг на міжнародному кінофестивалі

Український мультфільм "Викрадена принцеса" здобув свою першу міжнародну перемогу як "Найкращий художній фільм".

Про це у вівторок, 30 жовтня, повідомила прес-служба ДержКіно у своєму Facebook.

"Створений за підтримки Держкіно мультфільм "Викрадена принцеса" став переможцем шостого Міжнародного кінофестивалю The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018) в номінації "Найкращий художній фільм", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою голова Держкіно Пилип Іллєнко з перемогою та нагородою стрічки привітав її творців.

"Після шаленого визнання та любові українського глядача "Викрадена принцеса" завоювала свою першу міжнародну премію і довела, що є достойним конкурентом найкращим зразкам світової комерційної анімації. Переконаний, що це далеко не остання її перемога!" - заявив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Як зазначається, Міжнародний Кінофестиваль RHIFF 2018 тривав в ірландському Ламеріку від 25 до 29 жовтня. На Гала-церемонії нагородження премію отримала тимчасовий повірений у справах України в Ірландії Олена Шалопут.