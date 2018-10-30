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Мультфільм "Викрадена принцеса" переміг на міжнародному кінофестивалі

30 жовтня, 2018 - 22:49
Фото з відкритих джерел

Український мультфільм "Викрадена принцеса" здобув свою першу міжнародну перемогу як "Найкращий художній фільм".

Про це у вівторок, 30 жовтня, повідомила прес-служба ДержКіно у своєму Facebook.

"Створений за підтримки Держкіно мультфільм "Викрадена принцеса" став переможцем шостого Міжнародного кінофестивалю The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018) в номінації "Найкращий художній фільм", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою голова Держкіно Пилип Іллєнко з перемогою та нагородою стрічки привітав її творців.

"Після шаленого визнання та любові українського глядача "Викрадена принцеса" завоювала свою першу міжнародну премію і довела, що є достойним конкурентом найкращим зразкам світової комерційної анімації. Переконаний, що це далеко не остання її перемога!" - заявив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Як зазначається, Міжнародний Кінофестиваль RHIFF 2018 тривав в ірландському Ламеріку від 25 до 29 жовтня. На Гала-церемонії нагородження премію отримала тимчасовий повірений у справах України в Ірландії Олена Шалопут.

Джерело: День

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