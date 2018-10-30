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Минулої доби бойовики 20 разів обстріляли сили ООС, 1 воїн поранений

30 жовтня, 2018 - 08:52
Фото Reuters

Упродовж минулої доби, 30 жовтня, бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

“Окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовував”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ворог вів вогонь по наших позиціях в районах населених пунктів Станиця Луганська, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

У штабі повідомили, що під час ведення бойових дій, протягом минулої доби, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Від початку цїєї доби, противник, зі стрілецької зброї, обстріляв позиції наших військ у районі Павлополя. Втрат серед наших оборонців немає.

Джерело: День

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