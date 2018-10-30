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Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

На місці падіння літака в Індонезії знайшли тіла 25 загиблих

30 жовтня, 2018 - 12:08
Фото Reuters

На місці падіння пасажирського літака в Індонезії рятувальники знайшли рештки тіл 25 людей.

Як повідомляє Громадське, понад 150 родичів пасажирів цього рейсу здали зразки ДНК, що допоможе ідентифікувати знайдені тіла та останки.

Місцева влада заявила, що навряд вдасться знайти тіла усіх пасажирів судна.

29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський літак з 188 людьми на борту. За кілька хвилин після зльоту він втратив зв’язок з диспетчерами та впав у море. Рятувальники заявили, що у катастрофі ніхто не вижив.

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