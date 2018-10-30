"Нафтогаз" назвав нові ціни на газ для населення

Національна акціонерна компанія (НАК) Нафтогаз України оприлюднив ціни на газ на умовах спеціальних обов'язків (ПСО), які будуть діяти з 1 листопада 2018 року по 30 квітня 2019 року.

Про це повідомили у прес-службі НАК.

Так, ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО становить 7 482,61 грн з урахуванням ПДВ. "Зазначена ціна не враховує вартості доставки газу, його розподілу і ПДВ на ці операції. Кінцева ціна газу для населення становить 8 548,92 грн, для підприємств ТКЕ - 8 361,85 грн ", - йдеться у повідомленні.

У НАК відзначили, що нова ціна газу сформована з урахуванням вимог урядової постанови від 19 жовтня, згідно з яким ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Крім того, урядова постанова затверджує нове Положення про покладання спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів в процесі функціонування ринку природного газу.

Нагадаємо, що ціни на газ для населення зростуть на 23,5%.