Нафтогаз розширює співпрацю з найбільшою у світі компанією з обслуговування газових родовищ

НАК «Нафтогаз України» (Нафтогаз) та АТ «Укргазвидобування» (УГВ) підписали з ТОВ «Шлюмберже сервісез Україна» Меморандум про взаєморозуміння щодо поглиблення стратегічного технологічного співробітництва у сферах буріння, гідророзриву пласту, гідравлічної інтенсифікації видобутку, розробки програмного забезпечення та 3D моделювання, а також поставок високотехнологічного обладнання та програмного забезпечення.

Меморандум наголошує на важливості розширення співпраці в галузі видобування нафти та газу і відкриває можливості для запровадження інноваційних технологій, які прискорять видобуток газу в Україні. Співробітництво зі Шлюмберже нададуть УГВ та Нафтогазу доступ до високотехнологічних рішень, необхідних для виконання цілей стратегії «20/20», повідомляє прес-служба Нафтогазу на офіційному сaйті.

Документ підписали голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, голова правління Укргазвидобування Олег Прохоренко та Генеральний менеджер Шлюмберже у Європі та Великій Британії Гвенола Бойо.

На церемонії підписання сторони також повідомили про укладену в жовтні угоду на послуги колтюбінгу, до яких входить високотехнологічні сервісні послуги з використанням колтюбінгових установок, та інженерний супровід. Виконання цього контракту вартістю 92 млн дол. США заплановане на наступні три роки. Одна колтюбінгова установка вже доставлена в Україну і готова до використання на свердловинах Укргазвидобування. За допомогою високоефективних послуг з колтюбінгу та інших технологій від Шлюмберже Укргазвидобування розраховує підвищити власний технологічний рівень та збільшити видобуток вуглеводнів.

Цей Меморандум є наступним етапом співробітництва між УГВ та Шлюмберже після укладання між ними у березні 2018 року Мультисервісного рамкового договору на наступні 3 роки. Згідно нього вже законтрактовано 14 сервісних ліній, серед яких буріння, геологічні та геофізичні роботи, управління пластами. До того ж, за вищевказаним договором УГВ вже закупило високотехнологічні послуги з бурових розчинів, цементажу, обслуговування бурових доліт, інженерної підтримки, похило-скерованого буріння, кабельного каротажу та інтерпретації 3Д сейсміки на суму понад 10 млн дол. США.

Зазначається, що Шлюмберже - найбільший у світі постачальник технологій геологічного моделювання, буріння, видобування та переробки для нафтогазової галузі. Компанія працює більш ніж у 85 країнах і має близько 100 тис. співробітників більш ніж 140 національностей. Шлюмберже пропонує найширшу лінійку продуктів та послуг з розвідки та видобутку, а також інтегровані рішення «від свердловини до трубопроводу», які оптимізують викачку вуглеводнів для підвищення ефективності використання пласта.