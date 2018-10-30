Напередодні Хелловіну інженери NASA змагаються у вирізанні гарбузів на "космічну" тематику

Напередодні Хелловіну інженери NASA перериваються від створення роботів, які досліджують Сонячну систему, і застосовують свої навички для художнього вирізання гарбузів на космічну і інопланетну тематику.

Про це повідомила прес-служба NASA на офіційному сайті.

Це неофіційний конкурс, який проводиться вже 7 років.

Правила конкурсу прості: ніякого планування, переміщення чи конкуренції в робочий час.

"Вони роблять все це у свій вільний час. Вони роблять це вдома, використовуючи свої ресурси, планіруюя все це самостійно, і ми даємо їм тільки гарбуз", - сказав інженер-механік NASA Майк Мічем.

У той же час, за словами інженера місії марсіанського планетохода ( "Марс-2020") Іони Брокі (Iona Brockie), конкурс дає можливість помилуватися талантом своїх колег.

"Все надмірно раді цього змагання. Для учасників немає кращого призу, чим похвалитися перемогою", - зазначила вона.