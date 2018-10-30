Найкращим містом для подорожей у наступному році став Копенгаген

Найкращим містом для подорожей у 2019 році став Копенгаген - столиця Данії. Він очолив рейтинг за версією путівника для туристів Lonely Planet.

Туристам радять зосередити увагу на місцевій кухні та архітектурі. Зокрема, скуштувати стрітфуд на острові Рефсхалеєен, відвідати парк розваг Tivoli Gardens, подивитися на будівлю Данського архітектурного центру BLOX.

Також видавництво Lonely Planet вказало на те, що вулиці Копенгагена зручні для велосипедистів.

Загалом до десятки міст, які варто відвідати у 2019 роцы, Lonely Planet внесло:

Копенгаген (Данія),

Шеньчжень (Китай),

Новий Сад (Сербія),

Маямі (США),

Катманду (Непал),

Мехіко (Мексика),

Дакар (Сенегал),

Сіетл (США),

Задар (Хорватія),

Мекнес (Марокко).

Кращим містом для туризму у 2018 році була названа іспанська Севілья. У 2017 році рейтинг за версією Lonely Planet очолило Бордо у Франції.