Nike подав до суду на українську компанію через продаж китайського взуття з логотипом бренду

Американський виробник спортивного взуття та одягу Nike Innovate CV подав до суду на українську компанію «Торгосфера», яка продавала китайське взуття з логотипом бренду.

Позов розглядатиме Господарський суд Одеської області, повідомляє Громадське.

Компанія вимагає суд заборонити використовувати позначення «Nike» ритейлером, незалежно від його кольорового виконання, форми та розміру. Також зберігати товари з логотипом і використовувати їх у рекламі та в інтернеті. На думку представників американського бренду, це вводить в оману покупців.

До того ж, Nike попросив суд вилучити з обороту та знищити 1520 пар взуття з каталогу «Торгосфери». За словами представників Nike, ритейлер придбав цей товар у китайської компанії Wenzhou land port international trade Co., ltd.

Суд призначив підготовче засідання у справі на 19 листопада 2018 року.