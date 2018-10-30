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Окупаційна "влада" Криму відпустила українських моряків, - ДПСУ

30 жовтня, 2018 - 18:13
Фото kherson.net.ua

Державна прикордонна служба України спростувала інформацію російського омбудсмена про обмін членів екіпажу кримського судна Норд на українських моряків, затриманих в Чорному морі біля мису Тарханкут.

Згідно з повідомленням українських прикордонників, у вівторок, 30 жовтня, семеро членів екіпажу кримського риболовецького судна Норд повернулися до окупованого Криму через КПВВ Каланчак. Водночас окупаційна влада Криму відпустила сімох громадян України.

У ДПСУ зазначили, що моряки з Норду були і залишаються громадянами України, та щодо них немає обмежень у праві пересування на тимчасово окуповану територію.

За даними ДПСУ, відпущені з Криму українські моряки в різний час були затримані російськими прикордонниками в Азовському та Чорному морях за "начебто незаконний вилов риби чи наближення до берегів анексованого півострова".

"Повідомлення, поширені російськими медіа, є маніпулятивними і жодним чином не відповідають дійсності, говорячи про обмін, адже всі громадяни є українцями", - наголосили у ДПСУ.

Джерело: День

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