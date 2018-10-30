Парламент Нової Зеландії припинив роботу через землетрус

Мешканці столиці Нової Зеландії Веллінгтона та розташованого неподалік міста Нью-Плімут сьогодні потерпали від землетрусу силою 6,2 бала. Про це повідомляє інформаційний портал news.com.

Через поштовхи у столиці припинили роботу парламенту, яку поновили після технічної перевірки будівель.

Епіцентр землетрусу зафіксовано на відстані 25 км від місцевості Таумарунуї на глибині 207 км.

Десятки тисяч людей на Південному острові повідомили про те, що відчули поштовхи, а експерти назвали землетрус доволі сильним для цієї місцевості.

Служби пожежної безпеки та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій повідомили про відсутність летальних випадків чи значної шкоди.

Було також спростовано інформацію щодо ризику виникнення цунамі.

Жителів новозеландської столиці попередили про можливість повторення поштовхів.