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Пішов з життя легенда української мультиплікації Давид Черкаський

30 жовтня, 2018 - 19:48
Фото з архіву "Дня"

Помер знаменитий український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський.

Про це повідомив його друг Олександр Меламуд.

“Пішла легенда. Помер друг, чудова людина, великий майстер. До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне”, – написав він.

Художник-мультиплікатор зняв за свою кар’єру 14 анімаційних стрічок, найбільш відомими з яких є мультфільми “Пригоди капітана Врунгеля”, “Доктор Айболить” і “Острів скарбів”.

Джерело: День

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