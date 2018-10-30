Пішов з життя легенда української мультиплікації Давид Черкаський

Помер знаменитий український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський.

Про це повідомив його друг Олександр Меламуд.

“Пішла легенда. Помер друг, чудова людина, великий майстер. До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне”, – написав він.

Художник-мультиплікатор зняв за свою кар’єру 14 анімаційних стрічок, найбільш відомими з яких є мультфільми “Пригоди капітана Врунгеля”, “Доктор Айболить” і “Острів скарбів”.