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Подачу води в Торецьк відновили у повному обсязі

30 жовтня, 2018 - 17:53
Фото з архіву "Дня"

У Донецькій області в так званій сірій зоні усунено напередодні витік на водогоні «Горлівка – Торецьк», і подача води в місто Торецьк відновлена у повному обсязі.

Про це 30 жовтня повідомили в комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу».

«Бригада Часовоярського регіонального виробничого управління виконала відновлювальні роботи з ліквідації витоку на водогоні «Горлівка – Торецьк» діаметром 900 мм... Наразі подача води на місто Торецьк відновлена у повному обсязі», - сказано в повідомленні.

Зазначено, що ремонтні роботи проводились на ділянці водоводу, яка проходить через «сіру» зону.

Джерело: День

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