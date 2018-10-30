Порошенко обговорить з Меркель ситуацію в Азовському морі

Президент Петро Порошенко у четвер, 1 листопада, у Києві проведе переговори з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Про це повідомляє прес-служба глави держави на офіційному сайті.

“1 листопада 2018 року в Києві Президент України Петро Порошенко проведе переговори з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель, яка перебуватиме з візитом в Україні на запрошення глави Української держави”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, на зустрічі будуть обговорені актуальні питання двостороннього порядку денного, передусім конкретні кроки з метою зміцнення українсько-німецького партнерства.

Очікується, що значну увагу під час переговорів буде приділено ситуації на Донбасі, в окупованому Криму, акваторії Азовського моря і Керченській протоці.

“Лідери скоординують подальші спільні кроки з метою забезпечення реалізації Мінських домовленостей та посилення міжнародної коаліції у рамках протидії триваючій російській агресії”, - наголосили в АП.

Планується, що співрозмовники обговорять питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також зміцнення енергетичної безпеки України та ЄС як невід’ємного компонента європейської та світової системи безпеки.

Під час переговорів, зокрема, йтиметься про зміцнення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та ФРН, а також посилення практичної підтримки з боку ФРН процесу реформ в Україні.

Візит канцлера ФРН до України стане другим за останні чотири роки. Попередній візит відбувся у серпні 2014 року.