Порошенко призначив Терещука головою Київської ОДА

Президент України Петро Порошенко призначив екс-керівника київської міліції (до реформи) Олександра Терещука головою Київської обласної державної адміністрації. Терещук посів цю посаду замість звільненого Олександра Горгана. Відповідний указ № 349/2018 Порошенко підписав сьогодні, йдеться на сайті Адміністрації президента.

"Призначити Терещука Олександра Дмитровича головою Київської обласної державної адміністрації з 30 жовтня 2018 року з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у повідомленні.

Під час представлення Терещука Порошенко закликав його вирішувати проблеми людей і не класти проблеми у довгу шухляду, йдеться на сайті АП.

"Головне завдання, яке я ставлю новому голові ОДА, – це захист людей, у тому числі і соціальний захист. Ми маємо бути абсолютно відкритими до проблем людей і не класти проблеми у довгу шухляду, а вирішувати їх", - підкреслив президент Петро Порошенко.