Прем'єр Греції анонсував закріплення в Конституції релігійного нейтралітету країни

30 жовтня, 2018 - 20:53
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив, що уряд країни планує змінити відносини між церквою і державою в рамках конституційної реформи.
Про це повідомляє Ekathimerini.
За його словами, "церква і держава мають зрілість, мудрість і чутливість поставити свої відносини на раціональну основу".
"Прийшов час чітко закріпити в Конституції релігійний нейтралітет грецької держави, з усім, що це тягне за собою на практиці і з точки зору регулювання", - сказав він.
Однак Ціпрас не пояснив, якою саме буде ця форма відносин.