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Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

Прем'єр Греції анонсував закріплення в Конституції релігійного нейтралітету країни

30 жовтня, 2018 - 20:53
Фото Reuters

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив, що уряд країни планує змінити відносини між церквою і державою в рамках конституційної реформи.

Про це повідомляє Ekathimerini.

За його словами, "церква і держава мають зрілість, мудрість і чутливість поставити свої відносини на раціональну основу".

"Прийшов час чітко закріпити в Конституції релігійний нейтралітет грецької держави, з усім, що це тягне за собою на практиці і з точки зору регулювання", - сказав він.

Однак Ціпрас не пояснив, якою саме буде ця форма відносин.

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