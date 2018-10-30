Радбез ООН сьогодні обговорить ситуацію на окупованому Донбасі

Рада Безпеки ООН в вівторок проведе відкрите засідання за ініціативою України, а також за підтримки партнерів в Радбезі, з метою обговорення ситуації на окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомив у понеділок речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

"Рада Безпеки ООН у вівторок, 30 жовтня, проведене відкрите засідання, присвячене ситуації в окупованих районах Донецької й Луганської областей. Захід відбудеться за ініціативи України разом з групою друзів у Раді Безпеки",- зауважив дипломат.

Востаннє Радбез обговорював проблему російської агресії проти України 29 травня.

"Як ми бачимо, з того часу ситуація лише загострюється", - підкреслив представник Української місії.

Зокрема, через неконтрольовану ділянку кордону в Україну з РФ продовжують прямувати так звані "гуманітарні конвої", надходить зброя, боєприпаси та військовий персонал.

"Російська Федерація та підтримувані нею бойовики регулярно порушують режим припинення вогню на Донбасі, що призводить до жертв серед мирного населення та знищення критично-важливої інфраструктури", - зауважив Ніколенко.

Він підкреслив, що засідання відбудеться напередодні анонсованих у Москві та окупаційною владою псевдо-виборів на Донбасі.

"Україна та її партнери неодноразово заявляли, що, в разі їх проведення, Росія грубо порушить взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, а самі по собі так звані "вибори" є нікчемними", - наголосив він.

У цьому зв'язку українська сторона підкреслює, що така ситуація "вимагає термінової реакції" Ради Безпеки ООН.

"Крім того, плануємо поінформувати міжнародну спільноту про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, а також російські провокації в Азовському морі", - додав український дипломат.

Обговорення має розпочатися о 15-й годині (о 21-й за Києвом).

Нагадаємо: Україна була представлена в Раді Безпеки ООН як непостійний член у 2016-му й 2017 рр. Зараз у Радбезі діє "група друзів" України, яка включає, в тому числі США, Велику Британію, Францію, Швецію й Польщу.