РФ розгортає в Європі заборонені ракети, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг звинуватив Росію в розгортанні біля кордонів Європи ракет, здатних нести ядерні боєголовки.
Про це він заявив на прес-конференції в Норвегії, передає Reuters.
За його словами, Москва ставить під загрозу договір про контроль над озброєннями, який допоміг покласти край холодній війні.
Глава Північноатлантичного союзу закликав російський уряд "забезпечити повне і прозоре дотримання" Договору про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД).
Як відомо, ДРСМД підписали у 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.