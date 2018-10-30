РФ розгортає в Європі заборонені ракети, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг звинуватив Росію в розгортанні біля кордонів Європи ракет, здатних нести ядерні боєголовки.

Про це він заявив на прес-конференції в Норвегії, передає Reuters.

За його словами, Москва ставить під загрозу договір про контроль над озброєннями, який допоміг покласти край холодній війні.

Глава Північноатлантичного союзу закликав російський уряд "забезпечити повне і прозоре дотримання" Договору про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД).

Як відомо, ДРСМД підписали у 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.