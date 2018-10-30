"Ryanair" виконав перший рейс зі Львова

Ірландський лоукостер Ryanair виконав перший з анонсованих раніше рейсів з аеропорту Львів. Ним став рейс Краків-Львів-Краків.

Про це аеропорт повідомив на своїй Facebook.

"Сьогодні, 30 жовтня, стало знаковим днем ​​у історії розвитку Міжнародного аеропорту Львів ім. Данила Галицького: почалася співпраця з найбільшим лоукостом Європи, авіакомпанією Ryanair, яка, до того ж, оголосила відразу п'ять нових напрямків, що стало рекордом для аеропорту", - відзначається у повідомленні.

Як зазначила директор аеропорту Тетяна Романовська, літак авіакомпанії як з Кракова, так і зі Львова був заповнений майже на 100%.

"Що стосується наповненості, то у нас сьогодні на Краків була повне завантаження: 158 - на приліт і 174 - на виліт. Такі показники, фактично 100% наповненості, може собі дозволити тільки Ryanair. Запускаючи ці рейси ми відразу почали працювати над розширенням географії польотів, але є нюанси в тому, що не у всіх країнах Європи "відкрите" небо ", - додала Романовська.

Рейси Львів-Краків будуть здійснюватися тричі на тиждень: щовівторка, четверга і суботи з вильотом зі Львова о 9:35, з Кракова - о 7:10.

Також завтра, 31 жовтня, відкриваються ще три нових напрямки компанії - Варшава (Модлін), Дюссельдорф (Веце) і Меммінген.

До столиці Варшави рейсом Ryanair зі Львова можна буде злітати щопонеділка о 9:30, назад - о 7:10, щосереди зі Львова о 9:40, назад - о 9:45, кожної неділі з Львова о 12:15, в зворотному напрямку - о 9:45.

Перельоти у Дюссельдорф будуть здійснюватися в середу, п'ятницю та неділю. З українського міста літак лоукостера відправлятиметься о 9:40, з Веце - о 7:10.

Рейс Львів-Меммінген буде виконуватися з частотою два рази на тиждень - щосереди та неділі. Виліт зі Львова о 14:50, з Меммінгена - в 11:30 за місцевим часом.

П'ятим по рахунку напрямком Ryanair зі Львова стане Лондон (Станстед). До столиці Великобританії, починаючи з 2 листопада, лоукостер літатиме зі Львова три рази в тиждень. Щопонеділка вильоти з аеропорту Львів заплановані на 13:40, назад - на 8:35, щоп'ятниці та неділі - на 11:55 зі Львова, і на 6:40 - з Лондона.