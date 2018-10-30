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Сьогодні у Києві в тестовому режимі запрацювала система електронного квитка

30 жовтня, 2018 - 12:50

Сьогодні, 30 жовтня, в Києві в тестовому режимі запрацювала система електронного квитка для проїзду в громадському транспорті міста.  Про це зазначається у відповідному розпорядженні на сайті Київської міської держадміністрації.

"Увести з 30 жовтня 2018 року в режим дослідної експлуатації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності: у Київському метрополітені, фунікулері, міській електричці, в трамваях і тролейбусах, автобусних маршрутах загального користування, а також автобусних маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі", - йдеться в документі.

Також зазначено, що система єдиного електронного квитка в тестовому режимі в наземному транспорті Києва триватиме з 30 жовтня 2018 року по 30 жовтня наступного року включно.

А до 31 жовтня 2019 року Департамент транспортної інфраструктури спільно з Головним інформаційно-обчислювальним центром", "Київпастрансом" і "Київським метрополітеном" повинні ввести електронний квиток в промислову експлуатацію.

Джерело: 112 Україна

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