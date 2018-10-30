Стала відома причина падіння індонезійського Boeing-737

Напередодні катастрофи літака Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air була помічена несправність його бортового обладнання. Про це повідомляє Reuters.

«Несправності у літаку Boeing 737 компанії Lion Air, що зазнав катастрофи в Індонезії у понеділок, помічені ще під час польоту напередодні, його швидкісні прилади виявилися ненадійними», - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними сайту FlightRadar24 літак показував незвичні перебої висоти та швидкості у перші хвилини польоту після вильоту з Денпасару на острові Балі ввечері у неділю.

Заступник голови Національного комітету з безпеки транспорту Індонезії Гаріо Сатміко повідомив журналістам у вівторок, що в цього літака були технічні проблеми.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air розбився після вильоту з аеропорту Джакарти. Літак упав у море біля острова Ява в районі провінції Західна Ява. На його борту перебувало 189 людей, і найімовірніше, що всі вони загинули.

Наразі на місці падіння літака рятувальники знайшли останки 25 людей.